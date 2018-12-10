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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - İSTANBUL

Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - İSTANBUL

- Türkiye Kamu - Sen İstanbul İl Temsilcisi Remzi Özmen'in konuşması - Detay görüntülerÇin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - Fatih'te bir araya gelen Türkiye Kamu - Sen ve Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği üyeleri, Çin'in Uygur Türkleri'ne uyguladığı baskıyı protesto ettiİSTANBUL (AA) - Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.Fatih'teki Aksaray metrosu önünde bir araya gelen Türkiye Kamu - Sen İstanbul İl Başkanlığı ile Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği üyeleri, Türk bayrağı açıp "Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan", "Müslüman uyuma, Türkistan'a sahip çık" sloganları attı.Türkiye Kamu - Sen İstanbul İl Temsilcisi Remzi Özmen, yaptığı açıklamada, bugünün Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu hatırlatarak, sürgün edilen ve işkence altındaki Doğu Türkistanlılar için toplandıklarını dile getirdi.Çin'de Uygur Türkü erkek çocukların küçük yaşta alınarak devşirme ocaklarına götürüldüğünü bildiklerini söyleyen Özmen, "İbadet etmelerinin yasaklandığını, Doğu Türkistanlı genç kızların Çinli zalimlerle zorla evlendirildiklerini biliyoruz. Kardeş aile projesi kapsamında, evlerinin içine kadar girilip kızlarımızın ırzlarına geçtiklerini biliyoruz. Çin, ne hakla Doğu Türkistan'dadır, hangi gerekçelerle Türk'ün toprağını işgal edip buradaki soydaşlarımıza zulmetmektedir. Türk'ün kanına bedel olacak hiçbir para icat edilmemiş, esaretine rıza gösterecek bir vicdan yaratılmamıştır." diye konuştu.
Özmen, Uygur Türkleri'ne reva görülen barbar anlayışı kınadıklarını ifade etti.

Genç Kız Genç Kızlar Politika Sürgün Devşirme 

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