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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - EDİRNE

Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - EDİRNE

- Protestodan detaylar - AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş'in basın bildirisini okumasıÇin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - Edirne 'de, AGD Edirne Şubesi öncülüğünde Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildiEDİRNE (AA) - Edirne 'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi öncülüğünde Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.Eski Cami önünde bir araya gelen, Doğu Türkistan ve Türk bayrağı taşıyan gruptakiler tekbir getirdi ve slogan attı.AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, burada yaptığı konuşmada, Müslüman coğrafyada ve özellikle Doğu Türkistan’da yaşanan zulümleri telin etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Tüm dünyada uluslararası sistemde hakim olan hukukun gücün hukuku olduğunu belirten İriş, "Bir yandan Amerika Afganistan’ı, Irak’ı, Libya ve Suriye’yi işgal ederken, İsrail de Filistin’i Batı Şeria ve Gazze’yi sıkıştırmaktadır. Diğer yandan Çin, 1949’dan bu zamana kontrolü altında bulundurduğu Doğu Türkistan’da Müslümanlara her türlü baskıyı uygulamaktadır. Mevcut dünya düzeninde İslam ülkeleri ve Müslüman halklar, ya ABD, İngiltere, İsrail safında yer alamaya ya da Rusya - Çin ikilisinden birine sığınmaya zorlanmaktadırlar." ifadelerini kullandı.Tüm İslam coğrafyasında vesayet rejimlerinin hüküm sürdüğünü aktaran İriş, şunları kaydetti:"Görünürde bağımsız İslam ülkeleri ne yazık ki gerçekte ekonomik, teknolojik, ve askeri alanlarda küresel güçlere bağımlıdırlar. Yetmiş yıldır Çin’in baskısı altında bulunan ve Türkiye'nin iki buçuk katı büyüklükte yüz ölçümüne sahip olan Doğu Türkistan’da da Müslümanların durumu içler acısıdır. Çin’in baskıcı tutumu, Doğu Türkistan’la ilgili sağlıklı bilgi akışının ve oradaki Müslümanlarla iletişimin önüne geçmektedir. Doğu Türkistan’da yaşayan kardeşlerimiz birçok temel haktan mahrum bırakılmıştır. İnanç ve düşünce özgürlükleri kısıtlanmıştır. Psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair haberler canımızı yakmaktadır. Çin, Müslüman Doğu Türkistan halkının, haklı taleplerini susturmak, örtbas etmek ve bu hakların dış dünyayla irtibatlarını kesmek yerine, temel hak ve özgürlüklerini yaşayabilecekleri bir zemin oluşturmaya zorlanmalıdır.Başta Türkiye olmak üzere, İslam ülkelerinin, Çin’e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerine ses, haklı davalarına güç katacaktır. Yeryüzünde huzur ve barış için, tüm İslam Ülkeleri, ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ve İsrail güdümünden uzak politikalar üretmelidir."

Özgürlük Sığınma Uluslararası Temel Hak ve Özgürlükler İşkenceler 

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