Çin'den dönen Ardahanlı kızlar, çiçeklerle karşılandı

-Dereceye giren öğrenciler

-Vali’nin konuşması

-Hediye verilmesi



( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan’da Robotik Kodlama Atölyesi’nde tasarladıkları ‘Robothan’ projesiyle Türkiye birincisi seçilen Ayşenur Uslu (12) ile Hayriye Tuana Açıkyıldız (11), Türkiye’yi temsil etmek üzere gittikleri Çin’de 350 takım arasında ilk 10’a girmeyi başardı. Ardahan'a dönen başarılı öğrenciler çiçeklerle karşılandı. Çin’de 6-9 Aralık tarihleri arasında yapılan ‘MakeX Robotik’ yarışmasına, 16 ülkeden 350 takım katıldı.

Ardahan 23 Şubat Ortaokulu öğrencisi Ayşenur Uslu ile TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Hayriye Tuana Açıkyıldız, Robotik Kodlama Atölyesi’nde tasarladıkları ‘Robothan’ projesiyle Türkiye genelinde içerisinde seçkin eğitim kurumlarının da yer aldığı 44 özel okul ve 2 devlet okulunun katıldığı yarışmada birinci oldular. Uslu ve Açıkyıldız’ın robotlarla mavi gezegeni kirlilik ve çöpten temizlemeyi amaçlayan ‘Mavi Gezegen’ projesi, Türkiye’yi temsil etmek üzere Çin’de düzenlenen yarışmaya gitti. Ortaokullu kızlar, buradaki yarışmada ilk elemede 35 takım arasına girmeye başardı. Daha sonra yapılan final yarışlarında ise ilk 10’a giren kızlar büyük bir başarı elde etti. Ardahan'a dönen öğrenciler Ayşenur Uslu ile Hayriye Tuana Açıkyıldız, Merkez 23 Şubat İlk Okulu önünde Vali Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, yetkililer, öğrenciler ve velileri tarafından karşıladı. Burada bir konuşma yapan Vali Bilmez, "Çocuklarımız ülkemizi, milletimizi ve bayrağımızı temsil ettiler. Ben kendilerine söylemiştim, 'sizin Çin'e gitmeniz bile bizim için birincilik ödülü kadar önemlidir.' Doğrusunu söylemek gerekirse beklediğimden daha büyük bir başarı oldu. Çünkü rakiplerin çoğu özel okullardan gitmişti. 350 takım arasında ilk ona girip ülkemizi, milletimizi, ilimizi en iyi şekilde temsil ettiniz. Sizi tebrik ediyorum. Çocuklarımız orada Türk kültürünü en güzel şekilde temsil etmişlerdir. Çünkü rakibine bile malzemesini vermişlerdir. Türk milletinin Ensar olduğunu en güzel şeklide temsil etmişlerdir. Bu nedenle kendileriyle gurur duyuyorum." dedi.

(OY-AT)

