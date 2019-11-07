Çin'den Avrupa'ya giden tren İstanbul'dan geçti - İSTANBUL
- Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonuna gelişinin drone görüntüleri - Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan geçişi - Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan ayrılışının drone görüntüleri - Tren'in kokpitinden görüntüler - Tren'in tüp tünelden geçişi - Tren'in Zeytinburnu istasyonundan geçişiİSTANBUL - Yolculuğuna Çin'in Xi'an şehrinden başlayan ve Marmaray'ı kullanarak İstanbul Boğazı’nı geçtikten sonra Avrupa'ya gidecek olan ilk yük treni China Railway Express (Çin Demiryolu Ekpresi) İstanbul 'dan geçti.
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