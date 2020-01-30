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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga

- Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga

İnşaat alanındaki kavga

( WUHAN ) WUHAN

Hastane İnşaat Alanı Kamera 


- Çin'de ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle virüs bulaşan hastalar için inşa edilen yeni hastanenin yapımında işçiler arasında kavga çıktı. Çin'in Wuhan kentinde korona virüsü hastalarını tedavi etmek için kurulan ikinci hastanenin inşaatı sürüyor. Pazar günü başlayan bin 300 ila bin 500 yatak kapasiteli ikinci hastanenin hızla tamamlanıp 5 Şubat'ta açılması planlanırken, inşaat alanındaki işçiler arasında kavga çıktı. O anlar başka bir kişi tarafından kameraya kaydedildi.
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