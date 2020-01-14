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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Çin’de yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 15 yaralı

- Çin’de yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 15 yaralı

çukura düşen otobüs

Halk Otobüsü Gesi Yol Çökmesi 

-kurtarma çalışmaları
-detay

( ŞANGHAY ) ŞANGHAY

- Çin’in Çinghay bölgesinde meydana gelen yol çökmesi sonucu halk otobüsü açılan çukura düştü. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı açıklandı. Çin’in Çinghay bölgesinde işlek bir caddedeki yol bir anda çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen halk otobüsünün açılan çukura düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer 10 kişinin kaybolduğunu açıklarken yolun trafiğe kapatıldığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yolun neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.
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