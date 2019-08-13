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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
- Çin’de Tayfun Nedeniyle Deniz Kabukları Karaya Vurdu

- Çin’de Tayfun Nedeniyle Deniz Kabukları Karaya Vurdu

Kilolarca deniz kabuğu karaya vurdu

Deniz Kabuğu Şiddetli Fırtına Lyon 

-Deniz kabuklarını toplayanlar

( PEKİN ) - Çin’de tayfun nedeniyle deniz kabukları karaya vurdu PEKİN

- Çin’de etkili olan Lekima tayfunu nedeniyle Şantung eyaletinde deniz kabukları karaya vurdu. Çin’in doğusunda yer alan Cıciang, Şantung ve Anhui eyaletlerini etkisi altına almaya devam ediyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyen tayfun nedeniyle 3 eyalette toplam 48 kişi hayatını kaybederken 21 kişi kayboldu. Şantung eyaletinin Weihai kentinde deniz kabukları şiddetli fırtınalar nedeniyle karaya vurdu. Çevrede yaşayanlar sahildeki deniz kabuklarını topladı.
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