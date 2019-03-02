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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Çin’de İntihar Girişimi Son Anda Engellendi

- Çin’de İntihar Girişimi Son Anda Engellendi

polisin kurtarması

İntihar Polis İntihar Girişimi 

-detay

( HANGZHOU ) - Çin’de intihar girişimi son anda engellendi HANGZHOU

- Çin’de intihara teşebbüs eden bir kişi son anda polis tarafından kurtarıldı. Çin'in Hefei şehrinde intihara teşebbüs eden 59 yaşındaki bir kişi polisin müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan adam ölümden kıl payı kurtarıldı. Polisin intihar girişiminde bulunan adamı ikna çabaları yetersiz kalınca polis ani bir hareketle adamı kurtardı. O anlarsa polis tarafından kaydedildi.
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