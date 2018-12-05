- Çin’de İntihar Girişimi Engellendi



- Çin’de bir apartman dairesinin penceresinden atlama girişiminde bulunan kadını itfaiye eri kurtardı. Çin'de intihara teşebbüs eden bir kadın, ölümden kıl payı kurtarıldı. İntihar etmek isteyen bir kadın, 5. kattaki apartman dairesinin penceresine çıktı. İntihar girişiminde bulunan kadını ikna çabaları yetersiz kalınca bir itfaiye eri harekete geçti. Yan dairenin penceresinde bekleyen itfaiye eri ani bir hareketle kadını yakalayarak içeri itti. Ne olduğunu anlamayan kadın, itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Reklam panosu engel oldu İntihar girişiminde bulunan kadını kurtarmak isteyen itfaiye eri ilk önce apartmanın çatısından yakalamak istedi. Apartmanın çatısında bulunan reklam panosu bu duruma engel olunca ikinci plana geçilerek yan dairedeki pencereden kurtarma girişimi başarıyla sonuçlandı.

