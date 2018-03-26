- Çin’de Göbeklitepe’ye Yoğun İlgi

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( PEKİN ) - ÇİN’de Göbeklitepe’ye yoğun ilgi PEKİN



- Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Göbeklitepe Semineri’ne Çinli ve Türk misafirlerin ilgisi büyük oldu. Çin’de 2018 Türkiye Turizm Yılı kapsamında Göbeklitepe Semineri düzenlendi.

Başkenti Pekin’de düzenlenen seminere Çinli ve Türk misafirlerin ilgisi büyük oldu. Çinli ve Türk akademisyenler ile öğrencilerin de katıldığı seminerde, Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen açılışta yaptığı konuşmada, kendisinin de Şanlıurfalı olduğunu hatırlatarak, bu yüzden Göbeklitepe’ye özel bir önem atfettiğini dile getirdi. Büyükelçi Önen, Göbeklitepe tarihinin 12 bin yıl öncesine dayandığını belirterek, bölgede yapılan keşiflerin medeniyet tarihinin yeniden yazılmasına yol açtığını ifade etti.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, seminerde dünyanın en eski tapınak merkezi olarak bilinen Göbeklitepe ile ilgili ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Seminerin ardından İHA’ya bir açıklama yapan Prof. Özdoğan, MÖ 10.500 yıllarında gelişen Göbeklitepe kültürünün, o dönem için beklenen basit yerleşim niteliklerinin dışına çıkarak, çok gelişmiş bir kültür özelliklerini taşıdığını söyledi.



Prof. Özdoğan, son dönemde basına yansıyan Göbeklitepe’deki tarihî mirasa zarar verildiği iddialarıyla ilgili olarak ise, “Önemli olan, insanlığın ortak kültür mirasıdır. Birinci öncelik, bu kültürü sembolize eden bu yerleşimin, en iyi şekilde korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, oradaki bilginin doğru olarak kazanılması gerekir” dedi.

Prof. Özdoğan, “Hemen yarın ziyarete açacağız diye yapılan baskıyla Göbektepe’yi kaybederiz ve dünyaya da nasıl kaybettiğimizi anlatmamız çok zor olur” diye konuştu.

12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe, tarihin en eski tapınak merkezi olarak biliniyor. Dünya arkeoloji tarihinde çok önemli bir yeri olan Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunuyor.

