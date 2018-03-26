Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Çin’de Göbeklitepe’ye Yoğun İlgi

- Çin’de Göbeklitepe’ye Yoğun İlgi

Göbeklitepe Semineri

İsaf Arkeoloji Başkent Nitelik Öğrenciler 

-röportaj

( PEKİN ) - ÇİN’de Göbeklitepe’ye yoğun ilgi PEKİN

- Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Göbeklitepe Semineri’ne Çinli ve Türk misafirlerin ilgisi büyük oldu. Çin’de 2018 Türkiye Turizm Yılı kapsamında Göbeklitepe Semineri düzenlendi.
Başkenti Pekin’de düzenlenen seminere Çinli ve Türk misafirlerin ilgisi büyük oldu. Çinli ve Türk akademisyenler ile öğrencilerin de katıldığı seminerde, Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen açılışta yaptığı konuşmada, kendisinin de Şanlıurfalı olduğunu hatırlatarak, bu yüzden Göbeklitepe’ye özel bir önem atfettiğini dile getirdi. Büyükelçi Önen, Göbeklitepe tarihinin 12 bin yıl öncesine dayandığını belirterek, bölgede yapılan keşiflerin medeniyet tarihinin yeniden yazılmasına yol açtığını ifade etti.
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, seminerde dünyanın en eski tapınak merkezi olarak bilinen Göbeklitepe ile ilgili ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Seminerin ardından İHA’ya bir açıklama yapan Prof. Özdoğan, MÖ 10.500 yıllarında gelişen Göbeklitepe kültürünün, o dönem için beklenen basit yerleşim niteliklerinin dışına çıkarak, çok gelişmiş bir kültür özelliklerini taşıdığını söyledi.

Prof. Özdoğan, son dönemde basına yansıyan Göbeklitepe’deki tarihî mirasa zarar verildiği iddialarıyla ilgili olarak ise, “Önemli olan, insanlığın ortak kültür mirasıdır. Birinci öncelik, bu kültürü sembolize eden bu yerleşimin, en iyi şekilde korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, oradaki bilginin doğru olarak kazanılması gerekir” dedi.
Prof. Özdoğan, “Hemen yarın ziyarete açacağız diye yapılan baskıyla Göbektepe’yi kaybederiz ve dünyaya da nasıl kaybettiğimizi anlatmamız çok zor olur” diye konuştu.
12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe, tarihin en eski tapınak merkezi olarak biliniyor. Dünya arkeoloji tarihinde çok önemli bir yeri olan Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunuyor.
İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı