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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Çin’de fabrikada yangın: 19 ölü, 3 yaralı

- Çin’de fabrikada yangın: 19 ölü, 3 yaralı

olay yerinden görüntü

Fabrika 

-Detay

( PEKİN ) PEKİN

- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bir fabrikada çıkan yangında en az 19 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki Ningbo kentinde yerel saatle 13.00’de bir fabrikada yangın çıktı. Yerel kaynaklar yangında en az 19 kişinin öldüğünü 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu belirtildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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