Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor - HATAY
- Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor - Ülkelerine dönen Suriyelilerden genel ve detay görüntü - Gümrük girişindeki polis ve gümrük muhafaza görevlileri, ilk kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini yapmasından genel ve detay görüntü - İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin de bomba arama köpeği "Cadı"nın arama yapmasından genel ve detay görüntü - Sağlık Bakanlığı personellerinin çocuklara aşı yapmasından genel ve detay görüntüCilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin sınır kapısından geçişleri devam ediyorHATAY (AA) - Suriyelilerin Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor.Bayramı ülkelerine geçirmek üzere başvuruda bulunan Suriyeliler, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısı önüne gelerek işlemlerini yaptırıyor.Gümrük girişindeki polis ve gümrük muhafaza görevlileri, ilk kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini yapıyor. Kontrollerin ardından Suriyeliler ülkelerine geçiyor.Bayram geçişlerinin başladığı 22 Temmuz'dan bu yana 26 bin Suriyeli'nin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı öğrenildi. - Suriyeli çocuklara aşıÖte yandan, Türkiye'den çıkış yapan 0 - 14 yaşlarındaki çocuklara, Sağlık Bakanlığı personeli tarafından çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tetanoz, boğmaca, menenjit ve difteri aşıları yapılıyor.Bayram geçişleri kapsamındaki çıkışlarda şu ana kadar yaklaşık 2 bin çocuğa aşı yapıldığı bildirildi.
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