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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram dönüşleri başladı - HATAY İzle

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram dönüşleri başladı - HATAY İzle

- Suriyelilerin Türkiye'ye girişlerinin detay görüntüleriCilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram dönüşleri başladı - Ramazan Bayramı için Hatay üzerinden ülkelerine giden Suriyeliler Türkiye'ye dönüyorHATAY (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinden ülkelerine geçiş yapan Suriyelilerin dönüşleri başladı.
Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli ailelerin Türkiye'ye girişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.Suriyelilerin dönüşlerinin başlamasıyla Cilvegözü Sınır Kapısı'nda da yoğunluk oluştuğu görüldü.
Öte yandan, Türkiye'nin farklı ilinde yaşayan bazı Suriyelilerin de ülkesine dönüş yaptıkları gözlendi.Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen yaklaşık 83 bin Suriyeli sığınmacı, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmıştı.

Sığınmacı Gesi Sığınma Hanlı Kimlik Kartı 

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