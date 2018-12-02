Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Cilvegözü'nden yaklaşık 95 bin tır geçti - HATAY

Cilvegözü'nden yaklaşık 95 bin tır geçti - HATAY

- Cilvegözü Sınır Kapısı - Tırlardan detayCilvegözü'nden yaklaşık 95 bin tır geçtiHATAY (AA) - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 11 ayda yardım ve ticari amaçlı 95 bin civarında tır geçiş yaptı. Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari ve insani yardım malzemesi taşıyan tırların geçişleri sürüyor.Yardım malzemeleriyle ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab - el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye gidiyor.Suriye tarafına geçen tırlar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.Yoğunluğun yaşandığı ve zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 11 ayda yardım ve ticari amaçlı 95 bin civarında tır geçti.

Yardım Malzemesi İnsani Yardım Hanlı 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı