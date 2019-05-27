'Çılgın berberden' hareket halindeki motosiklette tıraş İzle

-Önce makineyle saçın kenarlarını alması

-Daha sonra makas ile kesmesi

-Bir süre sonra ise saça şekil verip süslemesi

-Ahmet'in berberde çalışması

-Berberde tıraş yapması

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( ADANA -ÖZEL) "Çılgın berberden" hareket halindeki motosiklette tıraş- Adana'da uçurum kenarında, yamaç paraşütünde ve gondolda tıraş yapan ve bu nedenle kendine "çılgın berber" denilen Ahmet Oruç bu kez de müşterisinin isteği üzerine trafiğe kapalı alanda hareket halindeki motosiklet üzerinde tıraş etti ADANA



- Adana'da daha önce uçurum kenarında, yamaç paraşütünde ve gondolda tıraş yapan ve bu nedenle kendine "çılgın berber" denilen Ahmet Oruç bu kez de müşterisinin isteği üzerine trafiğe kapalı alanda hareket halindeki motosiklet üzerinde tıraş etti. Adana’da uçurum kenarında gençleri, Seyhan Nehri’nde gondolda damadı ve yamaç paraşütüyle birlikte atladığı müşterisini tıraş ederek, çevresindekiler tarafından “çılgın berber” lakabı takılan Ahmet Ocak, son kez müşterilerini Mardin manzarasında yerel türküler eşliğinde tıraş etmişti. Ocak'ın böyle çılgın mekanlarda tıraş ettiğini duyan müşterilerinden motosiklet tutkunu Doğan Doğan, çılgın berberden kendisini hareket halindeki motosiklette tıraş etmesini istedi. Bu tür tıraşlara alışkın olan Ocak teklifi kabul etti. Önce güvenlik diyen Ocak trafiğe kapalı bir alanda motosiklet süren Doğan'ı hem makas hem de makine ile tıraş etti. Ocak tıraşın yanı sıra müşterisinin saçına şekil vermeyi de ihmal etmedi. Ocak, Doğan'ı motosiklet sürerken hiç bir kaza yaşanmadan tıraş etmeyi başardı Ahmet Ocak, "Adanalılar beni çılgın berber olarak tanıyor. Daha önce uçurum kıyısı ve yamaç paraşütünde tıraş etmiştim amacım mesleğime heyecan katmak. Bu seferde bir müşterimi motosiklet üzerinde tıraş ettim ama önceliğimiz can güvenliği çekim yaptığımız yer trafiğe kapalı alandır. Bu müşterim daha önce yamaç paraşütü ve uçurum kenarında yaptığım tıraşı görmüş bana motosiklet üzerinde tıraş yapmamı teklif etti. Kendisi motosiklete düşkünlüğü olan bir müşterimiz teklifini kabul ettik. Motosiklet üzerindeki tıraş aşamasında bir korku yaşamadım çünkü daha önceki çalışmalarımızdan tecrübemiz oldu artık o konuda kendimi aştım. Müşteri kitlem genç olduğu için güzel fikirler geliyor yamaç paraşütü ve uçurum kıyısından sonra motosiklet üzerinde tıraş yaptık bundan sonrada yeni projelerimiz olacak" dedi.

Doğan Doğan ise, "Daha önce Ahmet Beyin, uçurum kıyısı ve paraşütte tıraş yaptığını gördüm bende ona bu teklifte bulundum. Benim motosiklete olan düşkünlüğüm var kendisine konuyu açtık oda kabul etti. Tıraş esnasında biraz heyecanlandım ama hevesliydim çünkü motosiklet üstünde bunu yapmayı istiyordum. Beni tıraş ederken bir korku yaşamadım aksiyon ve macera yaşadık gayet güzeldi" diye konuştu.

Ahmet Ocak şimdi müşterilerinden gelecek daha çılgın fikirleri bekliyor.

