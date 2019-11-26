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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Çıkan yangında çoban hayvanlarını kurtarmaya çalıştı, vatandaş ise domuzdan kurtulmak için direklere çıktı

Çıkan yangında çoban hayvanlarını kurtarmaya çalıştı, vatandaş ise domuzdan kurtulmak için direklere çıktı

- Yangından görüntüler

Büyükbaş Hayvanlar Yaban Domuzları Kaçış Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-- Kaçan büyükbaş hayvanlardan görüntüler
-- Kaçan yaban domuzlarından görüntüler
-- Domuzlardan korkup direğe çıkan vatandaşlar
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri-Sivas karayolu yakınlarında sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin büyümesiyle orada otlayan büyükbaş hayvanların etkilenmemesi için çoban ve itfaiye ekipleri büyük uğraş verdi. Yangından kaçan domuzu gören vatandaşlar ise direklere çıkarak domuzun gitmesini bekledi. Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Kaykop mevkiindeki sazlık alanda nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alanda bulunan büyükbaş hayvanlar, alevlerin hızla büyümesiyle zor anlar yaşadı. Çoban ve itfaiye ekipleri büyükbaş hayvanların zarar görmemesi için büyük uğraş verdi. İtfaiye ekipleri ayrıca geniş alana yayılan alevleri söndürmek için seferber oldu. Domuzdan korktular, direklere çıktılar Öte yandan alevlerin arasında kalan yabani domuzlar da can havliyle kaçışmaya başladı.
Domuzun üzerlerine geldiğini gören vatandaşlar, kurtulmak için direklere çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. (TB-
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