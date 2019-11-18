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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi - ELAZIĞ

Çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi - ELAZIĞ

- Yanan evler - İtfaiye ekiplerinin çalışması Elazığ 'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldiELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Arıcak ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Karakaş köyünde Yaşar Özelçi'ye ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın çevresindeki 5 eve sıçradı.Durumun bildirilmesi üzerine Arıcak Belediyesi ile Bukardi, Üçocak ve Erimli Belde belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 3 evde ağır hasar oluştu.Yangında bazı hayvanların telef olduğu öğrenildi.Arıcak Kaymakamı Şenol Öztürk ve Belediye Başkanı Ferit Yıldırım köyde incelemelerde bulundu.

Bild Hayvan 

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