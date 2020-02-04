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04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Çığın altında kalan minibüsteki 5 kişi sağ kurtarıldı

Çığın altında kalan minibüsteki 5 kişi sağ kurtarıldı

Olay yerinden görüntü

Yarış Jandarma Kalaba Alabalık 

-çalışmalardan görüntü
-kalabalıktan görüntü
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki 5 kişi sağ olarak kurtarılırken, diğer şahısları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Akşam saat 17.00 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ düşmesi kaybolan minibüs, yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı çalışmalar sonucunda minibüs bulunurken, içerisindeki Bahattin Karagülle, Fethi Turan, Sadık Türkeş, Nezih Turan ile ismi öğrenilemeyen 5 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan yolcular ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, minibüste olduğu değerlendirilen diğer yolcuları arama çalışmaları ise devam ediyor.
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