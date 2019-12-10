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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Çiğ köfte lavaşına uyuşturucu koyan şahıs tutuklandı

Çiğ köfte lavaşına uyuşturucu koyan şahıs tutuklandı

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Çiğ Köfte Uyuşturucu Akalan 


- Zonguldak’ta çiğ köfte süsü verilerek lavaş içine sarılmış 130 gram uyuşturucu saklayan ve ekipler tarafından yakalanan T.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yılbaşı öncesinde il genelinde genel uygulama gerçekleştirdi. T.B. isimli şahıs tarafından “Çiğ Köfte" lavaşına sarılı vaziyette çiğ köfte süsü verilerek saklanmış, 130 gram uyuşturucu uyarıcı madde narkotimlerce fark edildi. Durumu fark eden ekipler T.B. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan T.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan T.B., ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. Nöbetçiyi mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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