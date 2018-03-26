Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çiftlik Bank’ın Beylikdüzü Şube’si soyuldu

Çiftlik Bank’ın Beylikdüzü Şube’si soyuldu

Şarküteriden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Soygun Lyon 


- Çiftlik Bank’ın Beylikdüzü Şubesi gece saatlerinde soyuldu. Şubeye kapıyı kırarak giren soyguncular, dolaplarda bulunan bal, yağ, peynir, kaşar gibi gıda malzemelerini alarak kaçtı. Binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank Şarküterileri için ‘franchising’ yöntemi ile Türkiye genelinde 150 bayilik verilmiş ve her bayi için yaklaşık 100 bin lira para alan Aydın’ın kaçmasının ardından Çiftlik Bank şarküterileri de kapanmıştı. Çiftlik Bank mağdurlarından M.S.G., de para yatırarak Şarküteri açan isimler arasındaydı. M.S.G. sisteme yaklaşık 1 milyon 200 bin lira para yatırarak Çorlu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Şirinevler, Esenler ve Beşiktaş’ta şarküteriler açmıştı. M.S.G.’nin Beylikdüzü’ndeki şubesi gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Şubeye kapıyı kırarak içeri giren soyguncular, dolaplarda bulunan bal, yağ, peynir, kaşar gibi gıda malzemelerini alarak kaçtı. Soyguncuların işyerindeki kasaya dokunmamaları ise dikkat çekti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı