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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çifte cinayet - KIRKLARELİ

Çifte cinayet - KIRKLARELİ

- Hastaneden genel ve detay görüntüler Kırklareli 'nde çifte cinayet - İki yıldır birlikte yaşadığı belirtilen çift, silahla öldürüldü - Olayla ilgili öldürülen kadının babası ve ağabeyi gözaltına alındıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde 2 yıldır birlikte yaşadığı belirtilen çift, silahla öldürüldü.Alınan bilgiye göre, Akalar Mahallesi Sögütçük Çeşme Sokağı'nda Tuğba Y. (27) ile iki yıldır birlikte yaşadığı ifade edilen Caner A. (34) silahla vuruldu.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra 34 AE 4449 plakalı otomobille kaçtığı iddia edilen Tuğba Y'nin babası A.Y. (53) ile ağabeyi A.Y (30), polis ekiplerince İstanbul yolunda yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Baba ve oğlunun, çiftin yaşadığı eve gittiği ve çıkan tartışma sonucunda Tuğba Y. ve Caner A'yı vurduğu öne sürüldü.Bu arada, özel harekat ve asayiş şubesi ekipleri, çiftin hayatını kaybettiği hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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