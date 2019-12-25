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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü

Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü

Çift başlı doğan buzağının canlı görüntüleri

Bild Sezar Hayvancılık Ameliyat Hayvan 

-İneğin ameliyat sonrası görüntüleri
-Veteriner Hekim Ömer Şimşek'in açıklamaları

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde bir inek çift başlı buzağı doğurdu. Yıllardır hayvancılıkla uğraşan besici Halil Uymaz, "İlk defa başıma böyle bir şey geldi" dedi.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Veteriner Hekim olarak özel kliniğinde hizmet veren Ömer Şimşek, yaptığı açıklamada, ''Bugün öğlen saatlerinde yetiştiricimiz doğum ihbarı ile bizi aradı. Gittiğimizde hayvana yapmış olduğumuz muayene sonucunda, buzağıda patolojik durum teşhis edildi. Hayvanı acilen sezaryen ameliyatına alıp doğumu gerçekleştirdik. Doğum sonucunda, doğan buzağının tek vücut, iki başlı olduğu gözlendi. bu tarz durumların asıl sebebine gelecek olursak, akraba yakınlığı, kan yakınlığı olan boğalarla ineklerin çiftleştirilmesidir. Burada bizim yetiştiricilerimize tavsiyemiz tabi tohumlama yerine, suni tohunlama yaptırmalarıdır'' dedi.
Çift başlı olarak doğan buzağının, 15 dakika yaşadıktan sonra öldüğü bildirildi.
(YD-EFE)
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