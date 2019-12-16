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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde otel yangını (2) - KARS

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde otel yangını (2) - KARS

- Yangın çıkan otelin görüntüsü - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarıCıbıltepe Kayak Merkezi'nde otel yangını - Kars 'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangın hasara neden olduKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hasar meydana geldi.İlçedeki kayak merkezinin yer aldığı oteller bölgesinde bulunan 5 katlı bir otelin en üst katındaki 2 odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın otel görevlilerince söndürülemeyince olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.Gelen Sarıkamış itfaiyesi ekipleri, otel görevlileri ve vatandaşlarca müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.Olayda, otelin 2 odasında hasar oluştu.Yangın sırasında müşteri bulunmadığı öğrenilen oteldeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kayak Merkezi Gesi 

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