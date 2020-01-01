Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Cıbıltepe'de yeni yıl coşkusu - KARS

Cıbıltepe'de yeni yıl coşkusu - KARS

- Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi - Havai fişek gösterisi - Kafkas Halk Oyunları gösterisiCıbıltepe'de yeni yıl coşkusuKARS (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde yeni yıl coşkusu yaşandı.Sarıçam ormanları arasında kristal karı, uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Cıbıltepe'de vatandaşlar, yeni yıla havai fişek eşliğinde kar üstünde dans ederek girdi.Yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki turistler, Kafkas Halk Oyunları gösterileriyle de keyifli anlar yaşadı.Kayak eğitmeni Mustafa Nar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıla Cıbıltepe'de girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yeni yılın herkese barış huzur mutluluk, bol kazanç getirmesini diliyoruz. Kristal karlar diyarı Sarıkamış'tan 2020'ye merhaba dedik, herkesi bekliyoruz." dedi.

Yabancı Turist Muhabir Havai Fişek Yeni Yıl 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı