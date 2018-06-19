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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
CHP standında şehit annesine saldırı iddiası

CHP standında şehit annesine saldırı iddiası

Olay anı görüntüleri

( BURSA ) BURSA

Yaşlı Kadın Siyasi Partiler Şehit Annesi Siyasi Parti Polis Karakolu 


- Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) standında görevli olduğu öne sürülen bir kadın, kendilerine 'Siz teröristlerle nasıl el sıkışırsınız?' diye sorup tepki gösteren şehit annesi Ayşe Güngör'e saldırdı. Olay anı amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Ulucami yanındaki Orhangazi Parkı'nda şehit annesi olduğu öğrenilen Ayşe Güngör, siyasi partilerin temsilcilerinin bulunduğu alandaki CHP'nin standına 'Siz teröristlerle nasıl el sıkışırsınız?' diye yürümek istedi. O esnada CHP stant görevlileri kendilerine tepki gösteren Ayşe Güngör'e karşılık verdi. Sözlü tartışmanın ardından şehit annesi olduğunu dile getiren Ayşe Güngör'ün çığlıklarını duymayan partili kadın, yaşlı kadın ile kavga etmeye devam etti. Ayşe Güngör'ün Giresun'da şehit olan Jandarma komando er Mehmet Güngör'ün annesi olduğu tespit edildi. Saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülenirken olaydan sonra polis karakoluna giden tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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