CHP Sakarya İl binası önünde hareketli dakikalar: 1 gözaltı

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( SAKARYA )- AK Partili vatandaşlar ve Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluş üyeleri CHP il binasına yürüdü- Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları CHP il binası önünde açıklama yaptı- "Birliğimizi bozan bir vekilimiz olamaz" SAKARYA



- CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sözleri sonrasında Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluş üyeleri ve AK Partili vatandaşlar, CHP İl binasına yürüdü. Gergin dakikaların yaşandığı olayda CHP binasına yumurta atan 1 kişi gözaltına alındı. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretleri sonrası tepkiler büyüyor. Tepkiler sonrasında Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluş üyeleri ve AK Partili vatandaşlar, CHP İl binasına yürüyerek Milletvekili Özkoç'u protesto etmek istedi. Çok sayıda polis ekibinin geniş güvenlik önleminin aldığı bina önünde gerginlik yaşanırken binaya yumurta atan 1 kişi gözaltına alındı. CHP binası karşısında Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları bir basın açıklaması yaparak bölgeden ayrıldı. “Öfke selini ortaya koymuştuk” Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Yahya Bakır, "Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları olarak bizler dün meclis de düzenlediği basın açıklamasında Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımızın şahsında birlik ve beraberliğimizi hedef alan açıklamalar yapan Engin Özkoç’ un açıklamalarıyla Rusya ve İran destekli katil Esed’i sevindirdiğini gördük. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Hem zamanlaması hem de hedefi açıkça belli olan bu oyunu bozmak adına Sakarya Milli İrade STK’ları olarak buradayız. Sakarya Milli İrade STK’ları olarak hafta başı düzenlediğimiz “Sakarya Devleti ve Milletiyle Omuz Omuza” temalı yürüyüş, basın açıklaması, şehitlerimiz için dua ve kıldığımız gıyabi cenaze namazında aslında içimizdeki öfke selini ortaya koymuştuk" dedi.

“Birliğimizi bozan bir vekilimiz olamaz” Bakır sözlerinin devamında, "Gördüğümüz kadarı ile Rusya ve İran destekli katil Esed’e karşı öfkemizi herkes görmüş ama Sakarya Milletvekili olduğu halde Engin Özkoç görmemiştir. Tam da bu süreçte en çok birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Engin Özkoç’ u ne rahatsız etmiştir. Yoksa katil Esad’ın ordumuzun öfkesinden nasibini alması karşısında verdiği zayiat ve Esed ve işbirlikçi zalimlerin kurdukları tuzakların kendi ayaklarına dolanması mı? Evet, sayın Özkoç hangisi, seni rahatsız etmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımızın tam da Moskova ziyareti öncesi tertip komitesinin dışarıda olduğu belli olan bu provokatif eylemin amacı emperyalist Rusya’ya, katil Esed’e el vermek değil de nedir? Biz tarihi derinliği olan bir milletiz. Bundan bin yıl öncede, bugünde, bundan sonrada topuna, tüfeğine ve tankına göre değil; hak, adalet, inanç ve mazlum olma gibi ulvi değerlere göre saflarımızı tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Sakarya olarak bizim emperyalizmle kol kola hareket eden, katil Esed ve işbirlikçilerini sevindirecek eylemlerde bulunan, ordusu cephede iken birliğimizi bozan bir vekilimiz olamaz" diye konuştu.





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