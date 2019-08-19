Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
CHP Parti Sözcüsü Öztrak’tan “Doğu Akdeniz” açıklaması

CHP Parti Sözcüsü Öztrak’tan “Doğu Akdeniz” açıklaması

-Öztrak'ın açıklamalarından

( ANKARA ) ANKARA

Terörle Mücadele Belediye Başkanı İl Başkanları Toplantısı İnsanlık Suçu Basın Açıklaması 


- CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnız kaldığını belirterek, "Biz nerede ne gemimiz olduğunu biliyoruz ama buradaki temel mesele şu; ülkeler bir araya geliyor, bölgesel iş birlikleri ortaya çıkıyor ama Türkiye burada yok" dedi.
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Mardin, Diyarbakır ve Van belediye başkanlarının bu sabah görevden alındığını ve yerlerine o illerin valilerinin kayyum olarak atandığını hatırlatan Öztrak, “Ülkemizde belediye başkanı olmanın koşulları bellidir. Bundan daha 5 ay önce adli sicili temiz olan, YSK tarafından adaylıkları uygun görülen ve millet tarafından seçilen bu belediye başkanlarının görevden alınması kararı hukuki değil, siyasidir” diye konuştu.
Terörle mücadelenin Türkiye’nin ortak ve milli meselesi olduğunu vurgulayan Öztrak, “Emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulan CHP, terörün her türlüsünü lanetler ve terörü bir insanlık suçu olarak görür. Ancak terörle mücadele gibi milli bir mesele, milli iradeye baskı uygulamanın siyasi aracı haline de dönüştürülmemelidir. Anayasamızın 68. maddesine göre siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır” şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Nevşehir’de partisinin il başkanları toplantısında gerçekleştirdiği “Doğu Akdeniz” açıklamasıyla ilgili bir soruya ise Öztrak, şu yanıtı verdi: “Bizim buradaki gemilerden haberimiz olmadığını iddia edenlerin genel başkanımızın ne dediğini anlamak istemedikleri çok açık seçik ortada. Daha birkaç yıl önce Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin oluşturduğu bölgenin ekonomik lideri olacağımız konuşuluyordu. Eğer burada gerçekten büyük bir refah artışı ortaya çıkacaksa bunun Türkiye liderliğinde olması gerektiği konuşuluyordu. Oysa daha bu sene başında Akdeniz’e kıyısı olan 7 ülkenin gerçekleştirdikleri Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda Türkiye’nin adı bile geçmiyor ama Türkiye’nin gücüne ve jeostratejik önemine baktığınız zaman buradaki en etkili oyuncunun biz olmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Biz nerede ne gemimiz olduğunu biliyoruz ama buradaki temel mesele şu; ülkeler bir araya geliyor, bölgesel iş birlikleri ortaya çıkıyor ama Türkiye burada yok. Bizim karşı çıktığımız, Türkiye’nin bu yalnızlığının dayanılmaz hafifliğidir.”
İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı