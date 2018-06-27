Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
CHP önünde Denizli Gençlik Örgütünün oturma eylemi sona erdi

CHP önünde Denizli Gençlik Örgütünün oturma eylemi sona erdi

Genclik örgütü açıklaması

Sadaka Protesto Devrim Oturma Eylemi 

-Parti bahçesindeki grubun Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi
-Genel ve detay

( ANKARA ) - Parti Genel Merkezi'nde ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer toplandı ANKARA

- CHP Denizli Gençlik Örgütü üyeleri tarafından CHP Genel Merkezi önünde başlatılan oturma eylemi sona erdi. Parti binası bahçesinde ise partililer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek için toplandı. CHP Denizli Gençlik Örgütü üyeleri tarafından dün sabah saat 10.00'da CHP Genel Merkezi önünde başlatılan oturma eylemi sabah saat 10.00'da sona erdi. Grup adına açıklama yapan eski CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı, "Biz buraya gelirken hiç kimseyi kötülemek, gruplaştırmak veya kavga etmek amacıyla gelmedik. Sadece demokratik protesto hakkımızı kullandık. Hayallerimizi, umutlarımızı paylaştık. 24 saat süreceğini en başta söz verdiğimiz oturma eylemimizi söz verdiğimiz gibi tam saatinde sonlandırıyoruz. İstifa talebimizin partimizin karar organlarında ivedilikle görüşülüp karara bağlanmasını talep ediyoruz. Dün sabah bu saatte 5 kişiyle başladığımız 24 saatlik eylemimiz gün içinde binlerce kişiye ulaşmış oldu. CHP'de devrim olmadan Türkiye'de devrim olmayacağına olan inancımızla yaşasın CHP, yaşasın CHP'liler diyoruz" dedi.
Açıklamanın ardından oturma eylemi sona erdi. Öte yandan CHP Genel Merkezi bahçesinde ise bir grup partili Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı "İnadına değil inandığımız için seninleyiz", "Genel başkanımız üzerinden partimize yapılmak istenilen kirli oyunun farkındayız", "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na olan sadakatimiz onurumuzdur" yazılı pankartlar açarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Partililer, ellerinde CHP bayraklarıyla şarkılar eşliğinde Kılıçdaroğlu'na destek veriyor.
İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı