CHP’nin Abant kampı başladı

( BOLU )- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye çıkınca Kılıçdaroğlu konuşmasını kesti- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- “24 ildeki kanaat önderleriyle birebir görüşeceğim” BOLU



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Abant’taki kampında gündeme dair yaptığı açılış konuşmasını, aynı saatte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kürsüye çıkması nedeniyle yarıda kesti.Cumhuriyet Halk Partisi’nin 27. Dönem İkinci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı Abant Tabiat Parkı’nda başladı.

Toplantı öncesinde bomba aramasının yapıldığı salonda, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşması için kürsüye çıktı.Konuşmasına Dünya Öğretmen Günü’nü anarak başlayan Kılıçdaroğlu, “Bizleri yetiştiren, hayata hazırlayan, topluma kazandıran, ufkumuzu açan, hayat standardımızı yükselten öğretmenlerimize şükran borçluyuz. Bu vesileyle dünyadaki bütün öğretmenleri, insanlığa katkı yapan bütün öğretmenleri saygıyla anıyoruz. Ailelerimizin olmazsa olmazı, bir toplumun olmazsa olmazı, onları her zaman anmak ve bütün sorunlarını çözmek için vargücümüzle çalışmak hepimizin ortak görevi olmalıdır. Öğretmenlik mesleği bu bağlamda dünyanın saygı duyduğu ender mesleklerden birisidir” dedi.

“Sıra seçimlerde ikinci etapta”Seçimlerde güzel bir sonuç elde ettiklerini ifade ederek, “Bazı illerde beklediğimiz olmadı ama güzel bir sonuç elde ettik. Yani seçimlerin birinci etabını tamamladık. Bu seçimlerde hepimiz birlikte çalıştık. Birlikte çalışmanın, ortak ses çıkarmanın sonuçlarını elde ettik. Şimdi sıra geldi ikinci etaba. İkinci etaba da birlikte çalışacağız. İkinci etap derken, miletvekilliği ve cumburbaşkanlığı seçimleri olacak ve bu seçimlere yine aynı inançla, birlikte ortak ses çıkararak çalışacağız. Zaten başladık. Yerel seçimlerin bittiğinin ertesi günü başladık. Eylül ayında 24 ile milletvekillerini gönderdik. Kanaat önderleriyle, sivil toplumlarla, ticaret odalarıyla ve toplumun bilinen kesimleriyle görüşmeler yaptılar. O görüşmelerden sonra birer rapor verdiler” dedi.

Adıyaman, Kars, Aksaray, Kastamonu, Bayburt, Kayseri, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Kırşehir, Düzce, Kilis, Erzincan, Konya, Erzurum, Nevşehir, Gaziantep, Osmaniye, Gümüşhane, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat’a giden milletvekilleriyle ilgili raporları açıklayan Kılıçdaroğlu, “Birincisi yaşanan ekonomik kriz bütün illerde derinden hissediliyor. Tarımın ağırlıklı olduğu yerlerde çiftçiler perişan. Aldıkları borçları ödeyemiyorlar, yüklenen faizleri de ödeyemiyorlar. Her ne kadar bazen alacaklar erteleniyor ama her erteleme yeni faiz yükü getiriyor. Bu tablo bütün bölgelerde arkadaşlarımıza ayrıntılarıyla anlatıldı” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından, konuşmasını yarıda bırakarak saat 14.00’te devam edeceğini belirtti.