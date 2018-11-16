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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
CHP Milletvekili Yılmaz’a bir tepki de Ardahanlı hemşehrilerinden geldi

CHP Milletvekili Yılmaz’a bir tepki de Ardahanlı hemşehrilerinden geldi

Röportajlar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Disiplin Kurulu Hanlı 


- CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın Türkçe ezan çıkışına bir tepkide hemşehrilerinden geldi. Ardahanlılar Yılmaz’ın partisinden ihraç edilme kararına da destek verdi.CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın Türkçe ezan çıkışının ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Ardahanlılar, “Bu memleketin sosyal yaşamında kendisiyle çelişkili bir durum. Ezanın Türkçe okunması kadar Ardahan’ı üzen, Ardahanlıya böyle bir ızdırap çektirdiğini unutmasın. Bu memleket böyle bir TV programlarına çıkıp da istediğim gibi konuşayım tavrı doğru değildir. Ben seçmeniyim. Doğru yürüsün. Ezan çıkışını doğru bulmuyoruz. Partiden ihracıyla ilgili doğru buluyoruz. İhraç edilmesi iyi olur. Bu söylemlerin kimseye yararı olmaz. Doğru bulmuyoruz. Ezan Arapça okunur. Ezan her yerde Arapça okunur. Kesinlikle doğru bulmuyoruz” diye konuştular.
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