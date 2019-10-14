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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti

Akar'ın ziyareti

( ANKARA ) ANKARA


- CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu ve Ünal Çeviköz eşlik etti.
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