CHP’li milletvekilleri Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki göçük alanında incelemelerde bulundu

--Millet vekili Hürriyet ve Şeker'in açıklaması



( KOCAELİ ) - CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet: “İki işçimizin şu anda cesetleri çıkartılmaya çalışılıyor” KOCAELİ



- CHP yönetimi tarafından Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen göçük olayı için görevlendirilen Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve İstanbul milletvekili Ali Şeker, göçük alanında incelemelerde bulundu. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında sabah saatlerinde meydana gelen göçükte arama çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda göçük altında kalan 1 yaralı işçiye ve 1 de yaralı işçinin cansız bedenine ulaşılırken, ekipler 2 işçinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. CHP tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere görevlendirilen Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve İstanbul milletvekili Ali Şeker, göçük alanına gelerek incelemelerde bulundu. Yetkilerden çalışmalar hakkında bilgiler alan milletvekilleri yaptıkları açıklamada 4 işçinin hayatını kaybettiği olayı derinlemesine araştıracaklarını söyledi.



Yaptığı açıklamada göçük altındaki işçinin arama çalışmalarının dikkatle devam ettiğini belirten CHP Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Öncelikle haberi aldığımızda hepimiz çok üzüldük. Ankara’daydık. Hemen İstanbul milletvekilimiz Ali Şeker ile birlikte hem gerçeği öğrenmek hem de yaralılarımızı ziyaret etmek için geldik. İki işçimizin şu anda cesetleri çıkartılmaya çalışılıyor. Kocaman bir blok düşmüş. Blokun ilk kat betonu atılmış, ikincisi atılırken bu olay yaşanmış. Belli ki taşımamış, hava koşulları da dikkate alınmamış. Valilikten ve oradan aldığımız bilgilerde normalde 2 günde bir beton atıldığını ve ama havaların soğuması nedeni ile bu sürenin 3 güne çıkartıldığı bilgisini aldık. Ama bu da yetmemiş. Hava koşulları çok fazla dikkate alınmamış. Bir işçimizin cansız bedenine ulaşılmış” dedi.

“Biz tüm iş kazalarında öngörülemeyen ya da öngörülmesi gereken şeylerin hesaplanamaması ve insanlarımızın ne yazık ki hayatlarına neden olan kazaları kaza olarak değerlendirmiyoruz” diyen Hürriyet, “Böylesine mega proje diye ballandırıla ballandırıla kazaların görülmemesi yazık. İnsanlarımızın hayatına neden oluyor. Bizi gerçekten yaralayan şeyler. İncelemelerimize devam edeceğiz. Buraya yönlendirilen teknik heyetin raporuna da bakacağız. Ne kadar şaibe var, ona da bakacağız. Bizler çok fazla şey söylemek için yetkili değiliz. Ama bu olayın takipçisi olacağız. Çok büyük ihmallerin olduğunu görüyoruz. İlk tablo onu gösterdi bize” diye konuştu.

Daha sonra konuşan milletvekili Ali Şeker ise, “Burada hava koşulları hesaba katılmadan, ‘Bir an önce bitireceğim’ kaygısıyla, işin bilimsel tarafı ihmal edildiğinde bunun bedelini işçilerimiz canıyla ödüyor. Bunların olmaması için gelişmiş ülkeler mega projelerde hiç insan ölmemesi ile övünüyorlar. Ama biz her projede daha çok insanın ölümüne seyirci kalarak o projenin bitmesini izliyoruz. Burada da üzerine düşenleri yapmadıklarının sonucunda maalesef insanlar canları ile bunların bedelini ödediler. Bunların olmaması için iş güvenliğine riayet edilmesi, bilime ihanet edilmemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Milletvekilleri, olay sonrasında getirilen yayın yasağını da eleştirerek, vatandaşların özgürce konu hakkında bilgi alabilmeleri gerektiğini ifade etti.



