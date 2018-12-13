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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
CHP’li Gök’ten Ankara’daki tren kazasına ilişkin açıklama

CHP’li Gök’ten Ankara’daki tren kazasına ilişkin açıklama

Levent Gök’ün konuşması

( ANKARA ) ANKARA

Yüksek Hızlı Tren Tren Kazası Yüksek Hız Hızlı Tren Makinist 


- CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “06.30 sıralarında Ankara’dan Konya’ya gitmekte olan trenin yol kontrolünü yapan kılavuz bir lokomotifle aynı istikamette çarpışması sorusu düşündürücü ve izaha muhtaç. Bu kazanın neden olduğu bir an önce açıklanmalı” dedi.
CHP Ankara Milletvekili Gök başkanlığındaki CHP’li heyet, Ankara’daki tren kazasının yaşandığı yerde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Son derece üzücü bir hadiseyle karşı karşıya kalındığını belirten Gök, “Olmaması gereken bir kazanın nasıl gerçekleştiğini izah etmekte güçlük çekiliyor. 06.30 sıralarında Ankara’dan Konya’ya gitmekte olan trenin yol kontrolünü yapan kılavuz bir lokomotifle aynı istikamette çarpışması sorusu düşündürücü ve izaha muhtaç. Bu kazanın neden olduğu bir an önce açıklanmalı. Son günlerde tren kazalarının giderek arttığı ülkemizde vatandaşlarımızın en güvenilir ulaşım aracı olarak seçtiği tren yolculuğuyla ilgili kuşkuları bir an önce giderilmelidir” diye konuştu.
Kaza nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Gök, “3'ü makinist. Biri kılavuz lokomotifinin makinisti, ikisi yüksek hızlı trenin makinisti. 6 da yolcumuz maalesef hayatını kaybetti. Yaralı sayısının 47 olduğu ifade ediliyor ama enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Başkaca yaralı veya üzücü hadiseyle karşılaşabilir miyiz onu bilemiyorum. Enkazın tamamı kaldırıldıktan sonra göreceğiz. Yaralıların tamamı hastaneye kaldırılmış durumda. Bu kaza Türkiye’yi derinden sarstı” şeklinde konuştu.
Gök, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından bir daha bu tür üzücü olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını umduğunu söyledi.


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