CHP'li Ali Öztunç: 'Geçen seçimlerde yurt dışı oylarıyla kaybetmiştim' - KAHRAMANMARAŞ
CHP'li Ali Öztunç: "Geçen seçimlerde yurt dışı oylarıyla kaybetmiştim" - KAHRAMANMARAŞ - Basın toplantısı öncesi görüntüler - CHP'li Ali Öztunç'un açıklaması"Geçen seçimlerde yurt dışı oylarıyla kaybetmiştim" - Kahramanmaraş 'ta, yurt dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla TBMM'ye girmeye hak kazanan CHP'li Ali Öztunç: - "Geçen seçimlerde ben yurt dışı oylarıyla seçimi kaybetmiştim. Siyasetin cilvesine, kadere bakın ki; bu seçimlerde de yurt dışı oylarıyla seçimi kazandım"KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta, yurt dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla milletvekili seçilen CHP'li Ali Öztunç, "Geçen seçimlerde ben yurt dışı oylarıyla seçimi kaybetmiştim. Siyasetin cilvesine, kadere bakın ki; bu seçimlerde de yurt dışı oylarıyla seçimi kazandım." dedi. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 738 bin 677 seçmenin kayıtlı olduğu 8 milletvekilliği bulunan Kahramanmaraş 'taki 2 bin 391 sandıktan 2 bin 390'ı açıldı.661 bin 205 seçmenin oy kullandığı seçimde 8 milletvekilinden 6'sını AK Parti, birer de MHP ve İYİ Parti aldı. Yurt dışı oyların dağılımının ardından milletvekili tablosu İYİ Parti ve CHP arasında değişkenlik gösterdi.Bu sonucun ardından TBMM'ye girmeye hak kazanan CHP milletvekili adayı Ali Öztunç, bir sinema salonunda düzenlediği basın toplantısında, seçim sürecinde yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Öztunç, 1 Kasım 2015 seçimlerde yurt dışı oyları nedeniyle TBMM'ye gidemediğini anımsatarak, sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil tüm vatandaşların milletvekili olacağını belirtti. "Hiç kimseye ayrımcılık yapmayacağım, hangi partili olduğunu sormayacağız ve herkesi baş tacı yapacağım." diyen Öztunç, milletvekilliğinin bugün, yarın resmiyet kazanacağını dile getirdi.Bu konuda bildiği kadarıyla herhangi bir itirazın söz konusu olmadığına işaret eden Öztunç, şunları kaydetti:"İsterdim ki; İYİ Partili Faruk Atlı da milletvekili seçilsin, İYİ Parti'nin milletvekilliği düşmesin. Ama yapacak bir şey yok maalesef böyle oldu. Keşke böyle olmasaydı ama siyasetin maalesef cilvesi böyle. Geçen seçimlerde ben yurt dışı oylarıyla seçimi kaybetmiştim. Siyasetin cilvesine, kadere bakın ki; bu seçimlerde de yurt dışı oylarıyla milletvekilliğini kazandım. Resmi olmayan rakamlara göre, CHP olarak Kahramanmaraş 'ta 65 bin 893 oy aldık. 861 oy farkıyla da bir milletvekilliğini almayı hak ettik."