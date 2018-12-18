CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Aadayı Ekrem İmamoğlu oldu

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bu kavramlarla Beylikdüzü’nde oluşturduğumuz sevgi ve saygı ortamıyla ilçede yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi İstanbulluların kalbini kazanmaya geldiğimizi belirtiyor, herkese teşekkür ediyorum. Bu süreç tüm İstanbullulara hayırlı olsun Allah beni hiç kimseye mahcup etmesin” dedi.



