CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:'Bazen şey diyorlar paranız var mı? var. Paramız var. Biz her kuruşun hesabını İstanbullulara vereceğiz”

31 Mart yerel seçimleri kapsamında Büyükçekmece'de düzenlenen programda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 5 yıllık süre içinde hayata geçirdiği 20 projenin sunumunu gerçekleştirdi. Programa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazen şey diyorlar paranız var mı? var. Paramız var. Biz her kuruşun hesabını İstanbullulara vereceğiz" dedi.

31 Met yerel seçimleri kapsamında Büyükçekmece Belediye Binasında düzenlenen programda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün 5 yıllık başkanlığı boyunca hayat geçirdiği projeleri anlattı. Programda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. 5 yıllık süre içinde hayata geçirilen 20 projenin sunumunun ardından kürsü konuşmalarına geçildi. Öte yandan, program kapsamında 90 yıldır tapularını alamayan ailelere tapuları verilirken aileler ile hatıra fotoğrafı çektirildi. “Yatay yapılaşma ortalama kat yüksekliğimiz 3 kat” Büyükçekmece’de yaptığı projeleri anlatan Hasan Akgün, “Demek ki Büyükçekmece’de öyle bir şey var ki 300 binden fazla vatandaşımız 6 ayını Büyükçekmece’de geçiriyor. Israrla yatay yapılaşma ortalama kat yüksekliğimiz 3 kat insan onuruna yakışır ama aynı zamanda sokak hayvanlarını da mutlu eden bir şehir. Mutluluk şehri Büyükçekmece. Çatalca, Silivri, Büyükçekmece tarım arazilerimiz koruyacağız. Buradan Büyükçekmece’den Bursa 1 saat 15 dakika Allah nasip ederse 1 buçuk sene sonra feribota arabalarımızla bineceğiz. Mudanya 1 saat 40 dakika İzmir 4 buçuk saat oldu” ifadelerini kullandı. “İstanbul’da 1 milyona yakın insanın tapu sorunu var” 5 yıl içerisinde İstanbul’da mülkiyet tapu sorunu yaşayan bütün vatandaşlarımızın tapu sorununu çözeceğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Büyük sürprizlerle geliyoruz bize güvenen hiç kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Sizin önünüzde söz veriyorum. Belediye tecrübesi olan açıkçası çevresinde de Hasan Akgün gibi belediyecilik tecrübesi olan dostlarıyla beraber yola çıkmış ekibiyle genç dinamik bir süreç için hazırlık yapıyoruz. Sizlere layık olacak belediye başkanlık dönemine hep birlikte gireceğiz inşallah “ dedi.

“Büyük sürprizlerle geliyoruz” CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşmasında, ”Bir şeyden emin olmanızı istiyorum bizlerin varlık nedeni size hizmet etmektir, Daha güzel bir Türkiye için vatanımız için ve bunu gerçekleştirmek için çaba harcıyoruz. Ben 12 yıl İstanbul’da yaşadım. 3 çocuğumda burada doğdu. İstanbul’u olağanüstü bir coğrafyası var. Bu olağanüstü coğrafyada 80 ilden gelen vatandaşlarımız var İmamoğlu başkan olduğunda sevginin insana saygının ne olduğunu göreceksiniz, bundan kesinlikle eminim. Bazen şey diyorlar paranız var mı? var. Paramız var. Biz her kuruşun hesabını İstanbullulara vereceğiz” diye konuştu.