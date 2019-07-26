CHP Belediye Başkanları Çalıştayı - İmamoğlu cuma namazı sonrası vatandaşları selamladı - AFYONKARAHİSAR
- CHP Belediye Başkanları Çalıştayı - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cuma namazı için camiye gelişi - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun namaz çıkışı - İmamoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi ve selamlamasıAFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesine gelen belediye başkanları ve milletvekilleri, ilçedeki Ulu camide cuma namazı kıldı. Namaz çıkışı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşları selamlayarak sohbet etti.
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