Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cezayirli hırsızlar, marketteki kadının cep telefonunu böyle çaldı

Cezayirli hırsızlar, marketteki kadının cep telefonunu böyle çaldı

Hırsızların, Markette alışveriş yapan kadının çantasındaki cep telefonunu çalma anları

Alışveriş Akalan Harekete Geç Hırsız Cep Telefonu 

-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te, bir markette alışveriş yapan kadının çantasından cep telefonunu çalan Cezayir uyruklu 2 hırsız, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hırsızlık işyerindeki güvenlik kamera görüntülerine yansırken zanlıların, çaldıkları telefonu Fas uyruklu bir kişiye sattıkları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; 2 Şubat tarihinde Molla Gürani Mahallesindeki bir markette alışveriş yapan S.T.Y. adlı kadın, bir süre sonra çantasındaki cep telefonunun çalındığını fark etti. Bunun üzerine alışveriş yaptığı markete giden kadın, durumu işletme sahibine iletti. İşyeri sahibi ile S.T.Y., güvenlik kamera görüntülerini izleyince 2 şüphelinin kadının arkasından yaklaşarak çantadaki cep telefonu çaldığını gördü. Cep telefonu çalınan kadın hemen durumu polise bildirdi İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Eşkal doğrultusunda harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan 2 hafta sonra E.A. (32) ve S.M. (24) adlı Cezayir asıllı 2 hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların, kadının çantasından çaldıkları cep telefonunu Fas uyruklu bir başka kişiye sattıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Cezayirli hırsızlar, tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer yandan marketteki cep telefonu hırsızlığı işyerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kayda geçen görüntülerde, Cezayir uyruklu 2 hırsız, markette alışveriş yapan kadının kasada ödeme yaptığı sırada dalgınlığını fırsat bilerek çantasındaki cep telefonunu aldığı görülüyor. (SK-HK-
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı