Cezayirli hırsızlar, marketteki kadının cep telefonunu böyle çaldı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih’te, bir markette alışveriş yapan kadının çantasından cep telefonunu çalan Cezayir uyruklu 2 hırsız, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hırsızlık işyerindeki güvenlik kamera görüntülerine yansırken zanlıların, çaldıkları telefonu Fas uyruklu bir kişiye sattıkları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; 2 Şubat tarihinde Molla Gürani Mahallesindeki bir markette alışveriş yapan S.T.Y. adlı kadın, bir süre sonra çantasındaki cep telefonunun çalındığını fark etti. Bunun üzerine alışveriş yaptığı markete giden kadın, durumu işletme sahibine iletti. İşyeri sahibi ile S.T.Y., güvenlik kamera görüntülerini izleyince 2 şüphelinin kadının arkasından yaklaşarak çantadaki cep telefonu çaldığını gördü. Cep telefonu çalınan kadın hemen durumu polise bildirdi İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Eşkal doğrultusunda harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan 2 hafta sonra E.A. (32) ve S.M. (24) adlı Cezayir asıllı 2 hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların, kadının çantasından çaldıkları cep telefonunu Fas uyruklu bir başka kişiye sattıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Cezayirli hırsızlar, tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer yandan marketteki cep telefonu hırsızlığı işyerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kayda geçen görüntülerde, Cezayir uyruklu 2 hırsız, markette alışveriş yapan kadının kasada ödeme yaptığı sırada dalgınlığını fırsat bilerek çantasındaki cep telefonunu aldığı görülüyor. (SK-HK-

