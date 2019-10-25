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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Cezayir'de 'Buteflika rejimi temsilcileri' protesto edildi - CEZAYİR

Cezayir'de 'Buteflika rejimi temsilcileri' protesto edildi - CEZAYİR

Cezayir 'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi - CEZAYİR - Göstericilerin Merkezi Postane Meydanı'nda toplanması - Göstericilerin slogan atması ve dövizler taşıması - Göstericilerin dev Cezayir bayrağı dalgalandırmasıCEZAYİR (AA) - Cezayir 'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 36'ncı haftasında da devam edildi.Başkent Cezayir 'in yanı sıra ülkenin doğusundaki Mile ve Cicil, batısındaki Vahran ve Musteganim ile orta kesimindeki El - Buleyde kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi.Anayasa'nın 7. maddesi gereği yönetimin halka teslim edilmesini ve Buteflika rejimi temsilcilerinin gitmesini talep eden göstericiler, "demokratik sivil devlet", "çetelerin yönettiği seçimlere hayır" ve "talebimiz açık, yönetim halka teslim edilsin" gibi sloganlar attı.Göstericiler ayrıca geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in Rusya - Afrika Ekonomi Forumu'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamaları reddeden sloganlar attı.

Protesto Rejim 

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