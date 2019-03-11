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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Cezayir'de Buteflika’nın Kararının Ardından Kutlamalar Başladı

- Cezayir'de Buteflika’nın Kararının Ardından Kutlamalar Başladı

kutlamalar

Protesto Cumhurbaşkanlığı Başkent 

-Araç konvoyları

( CEZAYİR ) - Cezayir'de Buteflika’nın kararının ardından kutlamalar başladı CEZAYİR

- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın cumhurbaşkanlığı için 5. dönem adaylığını geri çekmesinin ardından ülkede halk kutlama yaptı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı için 5. kez aday olduğunu açıklamasının ardından patlak veren ülkedeki tartışmalara son noktayı koydu. Buteflika, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini ve 5. dönem için aday olmayacağını açıkladı.
Buteflika’nın açıklamasının ardından Cezayirliler, başkent başta olmak üzere ülke genelinde kutlamalar düzenledi.
Yüzlerce kişi, ellerinde Cezayir bayraklarıyla sokaklara çıktı. Araçlarla konvoy oluşturan Cezayir halkı zafer turu yaptı. Cezayirliler, 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Buteflika’nın sağlık sorunları ve yaşı nedeniyle ülkeyi iyi yönetemediğini belirterek adaylığını protesto etmişti.
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