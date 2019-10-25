Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Cezaevini tarlaya çevirdiler...Mahkumların ektiği ürünler meyvelerini verdi

Cezaevini tarlaya çevirdiler...Mahkumların ektiği ürünler meyvelerini verdi

SERADAN DETAYLAR

Asad Tarım Kimya 

-TABELA
-DOMATES
-SALATALIK
-BİBER
-PATLICAN
-BAMYA
-DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa E Tipi Cezaevi mahkûmlarının Bursa Ticaret Borsası’nın desteğiyle ektiği sebze ve meyvelerin hasadına başlandı. Hükümlü ve tutukluların meslek veya sanat öğrenmelerini sağlamak maksadı ile 7 dönümlük arazide başlatılan üretim meyvelerini verdi. Bursa Ticaret Borsası'nın desteği ile Bursa E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun arazisinde sera ve açık tarım faaliyetleri yürütüldü. Tutuklu mahkûmlar, fırın, tekstil, kantin, fotoğrafhane, terzihane ve 20'ye yakın benzer atölyenin yanı sıra tarlada da rençber olarak çalışarak ürün yetiştirdi. Hükümlülerin çalıştığı serada domates, salatalık, biber ile açık alanda bamya, oturak domates, patlıcan ekimi gerçekleştiriliyor. Toplam 4 bin 800 adet fidan ve 2,5 dönüm araziye de bamya ekilirken, alanın tamamında kimyasal ilaç kullanılmadan üretim yapılıyor. 2 bin 350 mahkumun bulunduğu cezaevindeki mahkumların ıslahı hem de üretime katkıları için başlatılan İş Yurdu Projesi herkes tarafından takdir kazandı. Hükümlüler 4 ay zarfında 10 ton mahsül elde etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim TöreniMPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Başbakan Davutoğlu, Sancar İle Bir Araya GeldiBaşbakan Davutoğlu, Sancar İle Bir Araya Geldi
Aziz Sancar Nobel Ödülünü AldıAziz Sancar Nobel Ödülünü Aldı
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı