Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cezaevinden firar eden şahıs ölü bulundu

Cezaevinden firar eden şahıs ölü bulundu

adli tıptan detaylar

Adli Tıp Cenaze 

-şahsın fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te cezaevinden firar eden şahıs ölü bulundu. İddiaya göre, bir yakının intiharı nedeniyle Gaziantep Cezaevinde tutuklu bulunan 51 yaşındaki S.A., nakledildiği Kilis Cezaevinden firar etti. S.A., yakınları ve arkadaşları tarafından Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir evde silahla çenesinin altından vurulmuş halde bulundu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği tespit edilen S.A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Otopsinin ardından şahsın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı