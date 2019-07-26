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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Cezaevinden 4 ay önce tahliye olup öldürülen şahsın cinayet zanlıları adliyede

Cezaevinden 4 ay önce tahliye olup öldürülen şahsın cinayet zanlıları adliyede

Zanlıların adliyeye getirilmesi

Polis Aracı Silahlı Saldırı Harekete Geç Cinayet Saldırı 

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te 25 yaşındaki İbrahim Uzun’un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda 4 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen İbrahim Uzun, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin peşine düştü. Fiziki ve teknik takip sonucu saklandıkları adres tespit edilen şüpheliler, operasyonla yakalandı. Yakalanan M.Y., İ.G. ve S.Y. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İbrahim Uzun’un husumetli olduğu S.Y. tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zırhlı polis aracıyla adliyeye getirilen şüpheliler, nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkacak.
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