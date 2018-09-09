Cezaevindeki çocuklarına af için Ankara’ya yürüyorlar

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( BOLU ) BOLU



- İstanbul'da yaşayan Ümit Arpa ve beraberindeki 3 kişi, çocukları için af istediklerini belirterek, Ankara'ya başlattıkları yürüyüşün 6. gününde Bolu’ya ulaştı. İstanbul'da yaşayan Ümit Arpa isimli bir vatandaş, uyuşturucuyla yakalandıktan sonra tutuklanarak 12 yıl 8 ay hapis cezası alan oğlu için af istediğini belirterek, Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Ankara'ya yürüyüş başlattı. Daha önce cezaevi görüş günlerinde ve sosyal medyada tanıştığı Salim Eroğlu, Hatice Adaman ve Gülten Karateke de yürüyüşte Arpa’ya katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen 4 kişi, yürüyüşlerinin 6. gününde Bolu’ya ulaştı. Bolu’da, Organize Sanayi Bölgesi’nde mola veren yürüyüşçülerden Ümit Arpa, kader kurbanlarına af istediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımıza, kader kurbanlarından, mahkumlarımızdan af için yürüyorum. Değerli Cumhurbaşkanımız, komutanımız, devlet büyüklerimizden rica ediyorum, Sizler de anne babaydınız. Sizin de evlatlarınız var. Allah rızası için duyun sesimizi. Tabii ki her insan suçlu değildir. Arkadaş kurbanları var. Suçsuz insanlara, kader kurbanlarına af istiyoruz” dedi.

Hafta sonu Ankara’ya ulaşmayı tahmin eden Arpa, yürüyüşüne 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başladığını ve diğerlerinin kendisine sonradan katıldığını söyledi.



Arpa, yürüyüş boyunca kendilerine katılacakların da olacağını kaydetti.

Yağmur yazmazsa dışarıda, imkanı verirse de otellerde kaldığını söyleyen Arpa, "İzmit’te köprü altına yattım. 48 yaşında ben bir babayım. Oğlum için köprü altında da kaldım. Sayın Cumhurbaşkanım siz de bir babasınız. Siz de bir dönem mahkum oldunuz. Allah aşkına duyun sesimizi” ifadelerini kullandı. "Adaletin artık bize yüzünü göstermesini bekliyoruz” Yürüyüşe Ümit Arpa ile İstanbul’dan katılan ve 2 oğlu da cezaevinde olan Hatice Adaman ise "İlk bunu bize Cumhurbaşkanımız söyledi.



Cezaevinde binlerce suçsuz günahsız insanlar var dedi.

Gerçekten cezaevnde binlerce çocuğumuz, gencimiz çürüyor. Benim oğlum 16 yaşında girdi, şimdi 29 yaşında. Biz artık yüzlerini cezaevlerine dönmelerini istiyoruz. Adaletin bir lütuf olmadığını, gereklilik olduğunu söylüyorum. Sayın Devlet Bahçeli de bunu söyledi.



Defalardır da kader kurbanlarına af vereceğini söyledi.



Biz onlara bir adım attık. Şimdi onların bize adım atmasını bekliyoruz. Adaletin artık bize yüzünü göstermesini bekliyoruz” dedi.



