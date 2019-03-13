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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cezaevinde “Salon Kader” kuaför salonu açıldı

Cezaevinde “Salon Kader” kuaför salonu açıldı

Salihli Cumhuriyet Başsavcı Hasan Uğurlu’nun konuşması

Mesleki Eğitim Hükümlüler Öğretmen Kuaför Salonu Sosyal Hayat 

- Kuaför salonundan detay görüntü

( MANİSA )- Cezaevinde kalan kadın hükümlü ve tutuklular, kuaför salonu sayesinde meslek sahibi olacak MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda açılan "Salon Kader" kuaför salonu ile kadın hükümlülerin tahliyeleri sonrasında sosyal hayata uyum sağlamaları hedefleniyor. Manisa’nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan tutuklu ve hükümlü kadınların, tahliyeleri sonrası hem mesleki eğitim kazanmaları hem de sosyal yaşama uyum sağlamaları açısından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile açılan kurs kapsamında hizmete sokulan “Salon Kader” düzenlenen törenle hizmete girdi. Salon Kader adı verilen kuaför salonunun açılışı nedeniyle Şehit Polis Memuru Ahmet Alp Taşdemir Çok Amaçlı Salonunda bir program düzenlendi.
Programın açılış konuşmasını yapan kurum öğretmeni Hakan Balcı “Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, kurumsal yapısı yanında gerek işleyiş gerek iş yurdu faaliyetleri gerekse eğitim öğretim faaliyetleri bakımından alışılmışın dışında çok yönlü faaliyetlerine gerek Cumhuriyet Başsavcımız Hasan Uğurlu, gerekse kurum müdürümüz Erkan Keskin’in katkıları devam etmektedir. Bu kuaför salonu da kurumumuza kazandırdığımız önemli bir hizmettir” dedi.
Hükümlülerin tahliye sonrası sosyal yaşama uyum sağlamalarını hedeflediklerini söyleyen Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin ise “Kurumumuzda cezalarının infazını çekmekte olan hükümlü ve tutukluların gerek tahliye sonrası sosyal yaşama uyumlarını sağlama, gerekse meslek sahibi olan hükümlü ve tutuklularımızın mesleklerini koruyup geliştirmeleri veya mesleği olmayan hükümlü ve tutuklularımızın bir meslek edinmeleri amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliğimiz devam edecek” diye konuştu.
Salihli T Tipi Kapalı Cezaevinin bir eğitim yuvası gibi olduğunu söyleyen Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, "Gerek meslek edindirme kursları, gerekse diğer faaliyetleri ile koskoca bir üniversite gibi. Türkiye genelinde olduğu gibi Salihli’de de ceza infaz kurumumuz eğitim öğretim faaliyetlerine çok büyük bir önem veriyor. Ceza infaz kurumlarımızdaki eğitim servislerimizin amacı hükümlülerimizi sağlıklı düşünen bireyler olarak topluma kazandırmaya çalışmaktır. Ayrıca eğitim ve öğretimleri aksayan hükümlü ve tutuklularımızın bu birimlerimiz aracılığı ile eğitim ve öğretimleri de sürdürülüyor. Bunun yanı sıra mesleki ve teknik kurslar aracılığı ile de hükümlü ve tutuklularımıza önemli imkanlar sunuluyor. Bu kuaför salonumuzda gerçekten güzel bir çalışma olarak hayata geçirildi. Buradaki eğitimlerini tamamlayan tutuklu ve hükümlülerimiz tahliyeleri sonrası devlet destekli çeşitli krediler aracılığı ile çok rahat bir şekilde iş sahibi olabilirler. Eğitim faaliyetleri, ceza infaz kurumlarında birinci sırada yer alan faaliyetleri arasındadır. Bunun yanı sıra tarımsal faaliyetlerimizde oldukça üst düzeyde. Dolayısıyla iş yurtlarındaki faaliyetlere de çok büyük bir önem veriliyor” ifadelerini kullandı. İlk defa cezaevi bulunan bir ilçede görev yaptığını belirten Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, "Ben daha önce cezaevi bulunan bir ilçede hiç görev yapmamıştım. Bu kurumumuzu da ilk defa ziyaret ediyorum. Başsavcımız kurum hakkında daha önce bir çok kez bilgi vermişti ama gelip görünce başsavcımızın burası ile ilgili heyecanını çalışma azmini daha iyi anlamış oldum. Gerçekten de işleyişi, üretim alanları, sosyal faaliyetleri, mesleki kursları, iş yurdu faaliyetleri ile örnek bir kurumumuz" dedi.
Konuşmaların ardından kuaför salonunun yapımında maddi destekte bulunan yardımsever iş adamlarına protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi. Plaket töreninin ardından Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin ile hakimler, savcılar ve katılımcılar kuaför salonunun açılışını gerçekleştirdi. (BA-AY-
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