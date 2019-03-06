Cezaevi görevlileri arasında kavgada hayatını kaybeden asker için uğurlama töreni düzenlendi - ARDAHAN
- Ardahan Devlet Hastanesi önünde uğurlama törenine katılanlardan detaylar - Cenazenin tören alanına getirilmesi - Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan'ın dua okuması - Cenaze yakınlarından görüntüleri - Ambulansın hastaneden ayrılmasıARDAHAN (AA) - Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoför, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü. Hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili için Ardahan Devlet Hastanesi önünde uğurlama töreni düzenlendi.
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