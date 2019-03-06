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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cezaevi görevlileri arasında kavgada hayatını kaybeden asker için uğurlama töreni düzenlendi - ARDAHAN

Cezaevi görevlileri arasında kavgada hayatını kaybeden asker için uğurlama töreni düzenlendi - ARDAHAN

- Ardahan Devlet Hastanesi önünde uğurlama törenine katılanlardan detaylar - Cenazenin tören alanına getirilmesi - Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan'ın dua okuması - Cenaze yakınlarından görüntüleri - Ambulansın hastaneden ayrılmasıARDAHAN (AA) - Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoför, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü. Hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili için Ardahan Devlet Hastanesi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Hastane Uzman Çavuş 

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