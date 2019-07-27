Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cezaevi firarisi Kocaeli'de yakalandı

Cezaevi firarisi Kocaeli'de yakalandı

- Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'nden görüntüler - Cezaevi firarisi V.Ç'nin emniyetten çıkarılışıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Derince ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı.Alınan bilgiye göre, "kasten öldürme" suçundan hüküm giyen V.Ç. (43), 25 Ocak 2019'da Kandıra Açık Cezaevi'nden firar etti.Firari hükümlünün dün bir araçla il sınırlarından geçtiği bilgisine ulaşan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, V.Ç'yi Anadolu Otoyolu Derince mevkisinde gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Kocaeli Adliyesine sevk edilen V.Ç, savcılık sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.

Akalan Savcılık Sorgusu Avcılık 

İlgili Foto Galeriler
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı