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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ceza havadan gelebilir

Ceza havadan gelebilir

-Drone ile trafik denetiminden detay

İnsansız Hava Aracı Emniyet Kemeri Trafik Denetimi Cep Telefonu Trol 

--Diğer detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta bayram öncesi insansız hava aracı ile gerçekleştirilen trafik denetimleri yoğunlaştırıldı SİVAS

- Sivas’ta bayram öncesi insansız hava aracı ile gerçekleştirilen trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Sivas’ta trafikteki bayram yoğunluğu nedeni ile olası kazaların önlenmesi için trafik denetimleri arttırıldı. Denetim ve uygulamalarda en etkili yöntem ise insansız hava aracı

ile havadan yapılan kontroller. Sivas’ta Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğunlaştırılan İHA’lı kontrollerde özellikle sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını, hareket halinde cep telefonu ile konuşup konuşmadıklarını tespit ediliyor. Sürücüler fark etmeden havadan fotoğrafları alınarak ilgili maddeden cezai işlem uygulanıyor.
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