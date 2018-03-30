Ceylin Atik'in cinayet davası - İZMİR

- Ceylin Atik'in ailesinin adliyeden çıkışı - Dede Mustafa Atik'in konuşması İzmir 'deki cinayet davası - Ödemiş ilçesinde 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesine ilişkin davada 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan ve iki gün sonra karşı apartmanda oturan komşuları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davada 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Şükriye ve Mustafa Türkmen çifti, Ceylin Atik'in babası Murat, dedesi Mustafa ve babaannesi Ülkü Atik ile taraf avukatları hazır bulundu.Tutuksuz yargılanan sanık Şükriye Türkmen'in üvey annesi Raziye Ö. ise duruşmaya katılmadı.SEGBİS aracılığıyla savunması alınan tutuklu sanık Şükriye Türkmen, olayı, eşi Serkan ile birlikte planladıklarını yineledi.Sanık Türkmen, kayınpederinin evinde yaşayan çocuğunu yaklaşık 10 aydır göremediğini belirterek, "Alacağım cezayı hak ediyorum ama bu adama da ceza verilsin. Ayrıca bana ne ceza verirseniz verin umurumda değil. Benim sizden tek isteğim çocuğumun o evden alınmasını ve çocuk esirgeme kurumu yetkililerine verilmesini istiyorum. O evde yaşamasını istemiyorum." şeklinde konuştu. Bu sırada Mustafa Atik, "Biz çocuğumuzu hiç göremeyeceğiz" diye konuştu. Tutuklu sanık Serkan Türkmen ise eşine tepki göstererek, "Sen şeytansın. Benim olayla ilgili alakam yok. Adalet er ya da geç yerini bulacak." dedi. Duruşmada, sanık Şükriye Türkmen'in olaydan sonra Ceylin'in dedesi Mustafa Atik'e, "Polise haber vermeyin, torununuzu öldürürüz" yazılı mesajını gönderdiği cep telefonu hattının sahibi ablası C.G. ile hattı kullanan oğlu İ.G. de dinlendi.C.G, kendisine ait olan ancak oğlunun kullandığı telefon hattını kardeşinin bir şekilde alarak mesaj attığını ancak bunu nasıl yaptığını bilmediğini savundu.Tanık İ.G. de hattın bir hafta önce kaybolduğunu, tehdit mesajından haberdar olmadığını ve kim tarafından gönderildiğini bilmediğini ileri sürdü.Mahkeme heyeti, Şükriye Türkmen ile eşi Serkan Türkmen'in tutukluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - OlayÖdemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolmasının ardından ailesinin kayıp müracaatı yaptığı 10 yaşındaki Ceylin Atik, 12 Haziran'da karşı komşularının evinde öldürülmüş halde bulunmuştu. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında evin sahibi Serkan Türkmen, ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği belirtilen karısı Şükriye Türkmen ile kadının üvey annesi Raziye Ö. tutuklanmıştı.Raziye Ö, ocak ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Sanıklar Şükriye Türkmen ve Serkan Türkmen hakkında "Çocuğa veya beden ya da ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, kadının üvey annesi Raziye Ö. hakkında ise, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.