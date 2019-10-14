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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ceylanpınar’da sivillerin üzerine 1 günde 70 roket ve havan mermisi atıldı

Ceylanpınar’da sivillerin üzerine 1 günde 70 roket ve havan mermisi atıldı

ROKET DÜŞEN YERDEN GÖRÜNTÜLER

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Çatışma Roket Mermisi Havan Mermisi Teröristler Mermi 


– Barış Pınarı Harekatı kapsamında meskun mahal operasyonların devam ettiği Rasulyan’dan teröristler bir gün içinde Ceylanpınar’a 70 roket ve havan mermisi attı. Bir çok ev ve işyeri zarar görürken, ilçe merkezinde sık sık ‘Dışarıya çıkmayın’ anonsları yapılıyor.Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ceylanpınar’ın sınırında yer alan Rasulayn’da meskun mahal operasyonları devam ediyor. Resülayn’ın batısında bulunan ve Ceylanpınar merkezinde yer alan bölgede sık sık çatışma sesleri yükseliyor. Zaman zaman mermiler ilçe merkezine düşüyor.Terör örgütü üyeleri bugün sivillerin üzerine adeta havan ve roket mermisi yağdırdı. Ceylanpınar ilçesine 70 havan ve roket mermisi düştü. Ev ve işyerlerinde hasarlar oluştu. Kent merkezinde bir çok noktaya teröristlerin attığı mermiler de isabet ediyor. Belediye hoparlörlerinden vatandaşlara sık sık, ‘Dışarıya çıkmayın’ uyarısı yapılıyor. Öte yandan Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sık sık devriye atarak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
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